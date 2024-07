Visapkārt bija ļoti daudz naida runas un intelekta trūkuma, bet viens no spēcīgākajiem ierakstiem bija no sociālo tīklu vietnes “X” konta “@Berni_vispirms”, kuru pārvalda Alīna Ozoliņa.

Tā kā pats esmu precējies un ne tikai piedalījies diezgan daudzās kāzās, bet trijās no tām bijis liecinieks, varu diezgan droši teikt, ka arī heteroseksuāli pāri pārsvarā nesola uzticību. Tas vairāk atkarīgs no Dzimtsarakstu nodaļas darbinieces entuziasma. Reti kad var piedzīvot to baznīcas “līdz nāve mūs šķirs” patosu.