Krievija plāno sākt savas kosmosa stacijas būvi

No 2031.gada līdz 2033.gadam staciju plānots paplašināt ar vēl divām vienībām, atklāja "Roskosmos" vadītājs Jurijs Borisovs.

SKS atrodas orbītā kopš 1998.gada un to jau sen bija paredzēts pārtraukt izmantot. Tomēr SKS darbības laiks ticis vairākkārt pagarināts. Pašlaik to plānots izmantot vismaz līdz 2028.gadam, un ASV Nacionālā Aeronautikas un kosmosa pārvalde (NASA) un Eiropas Kosmosa aģentūra paudušas vēlmi izmantot to vēl ilgāk.