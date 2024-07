Daugavas labajā krastā Rīgā ceturtdien būs traucēta siltumenerģijas piegāde

Jau ziņots, ka AS "Rīgas siltums" ir publisku personu kontrolē esoša privāta kapitālsabiedrība. Akciju kapitāls sadalās šādi: Rīgas valstspilsētas pašvaldība (49,00%), Latvijas Valsts (48,995%), SIA "Enerģijas risinājumi. RIX" (2%), AS "LATVENERGO" (0,005%). AS "Rīgas siltums" ir viens no galvenajiem siltumenerģijas piegādātājiem Rīgā. Tā veic siltumenerģijas ražošanu, pārvadi un realizāciju. 77% no uzņēmuma piegādātās siltumenerģijas tiek izmantota dzīvojamo māju apkurei un karstā ūdens sagatavošanai. Siltumtīklu kopējais garums ir ap 825 kilometru, no kuriem 85% atrodas AS "Rīgas siltums" īpašumā.