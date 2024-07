Pirmdienas lietusgāzes sešstāvu paneļu māju Torņakalnā, Koku ielā 15 pārvērta lietus ūdenī grimstošā Titānikā - vairākas stundas ūdens kā no dušas gāzās kāpņu telpā, koridoros un dzīvokļos, sabojājot elektrības vadus un privātīpašumu, un galvenais - izbiedējot bērnus un vecus cilvēkus, kas saviem spēkiem nespēja pamest māju. Izmisumā mājas iedzīvotāji zvanīja ārkārtas dienestam 112. Nesagaidījuši palīdzību no mājas apsaimniekotāja, iedzīvotāji saviem spēkiem kaut kā centās apturēt plūdus.

Cilvēks video krievu valodā komentē redzēto: “Sešstāvu māja, līst no visurienes. 21 gadsimts, paskatieties, kas notiek. Sestais stāvs, pretīgi vispār. Vienkārši aizliets viss, skaņa kā no ūdenskrituma, līst. Uz sesto pat kāpt negribu.”

Cilvēks video krievu valodā komentē: “ Lūk, tādas muļķības pie mums mājās Koku 15 notiek. Trešais stāvs, māja ir sešstāvu. Iztēlojaties, kas notiek piektajā, sestajā stāvā. Viss koridors slapjš. Elektroshēmas, elektrības skaitītājs, - viss slapjš. No šejienes kā no spaiņa līst, paskatieties, paskatieties! Visi cilvēki darbā, pimdiena. Māja avārijas. Ak, Dievs, drausmīgi, vienkārši drausmīgi. Sešstāvu māja, viss cauri slapjš. No dzīvokļa, lūk, līst ūdens. Paskatietieties, kas notiek.”