Ārlietu ministre Braže nosauc Latvijas prioritātes šonedēļ gaidāmajā NATO Vašingtonas samitā

Pēc Bražes paustā, otrā prioritāte ir progress aizsardzības izdevumu kāpināšanā un panākt vienlīdzīgu sloga sadali - mērķis sasniegt, lai visas NATO dalībvalstis aizsardzībā ieguldītu vismaz 2% no iekšzemes kopprodukta (IKP). Viņa skaidroja, ka visas Baltijas valstis ir pārsniegušas 3% no IKP aizsardzībai, un Latvijas ieguldījums drošībā šogad sasniegs 3,17% no IKP. Ārlietu ministre pieminēja, ka, ja 2014.gadā tikai piecas NATO dalībvalstis bija sasniegušas vismaz 2% no IKP aizsardzībā līmeni, tad patlaban tās jau ir 23 valstis.