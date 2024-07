Kopš parlamenta vēlēšanām 2022. gadā Makronam [Francijas parlamenta apakšpalātā] Nacionālajā asamblejā bija tikai vairākums. Taču, vācot balsis gan no labējiem, gan kreisajiem, un izdodot dekrētus, viņa valdība ieviesa nozīmīgas reformas, tostarp palielināja pensionēšanās vecumu no 62 līdz 64 gadiem un pastiprināja imigrācijas ierobežojumus. Tomēr, kā Makrons pirms diviem mēnešiem atzinās sarunā ar tēvu, pēc viņa domām, Nacionālā asambleja ir kļuvusi "nevaldāma", piebilstot, ka viņš gatavojas to atlaist. Viņš meklēja izeju. Jebkurā gadījumā viņa valdībai pēc vasaras brīvdienām draudēja neuzticības balsojums, un tā, visticamāk, kristu. Labāk ķerties vērsim pie ragiem.