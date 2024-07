Klāt NATO samits Vašingtonā: vai gaidāmi lieli paziņojumi?

Viņa ieskatā tas izgaismo vairākas citas problēmas. Režīma līderis Vladimirs Putins pirms Ukrainas Miera samita Šveicē izteicās, ka Krievija piekritīs mieram, ja tā iegūs to, ko tā grib, ieskaitot tās teritorijas daļas, kuras krievi it kā ir anektējuši, bet nespēj ieņemt ar militāru spēku. Eksperts norādīja, ka daudz nopietnāka situācija ir Krievijā. Tā patlaban aizsardzībai novirza vienu trešdaļu no nacionālā budžeta, uzņēmums "Gazprom" vairs nepelna tik lielu naudu kā iepriekš. Kažociņš klāstīja, ka Eiropa neiepērk no Krievijas naftu, ogles, gāzi, savukārt Ķīna ir atteikusies investēt gāzesvadā, kas ietu caur Sibīriju un Ķīnu. Viņš pieļāva, ka Krievijā pēc gada, diviem būs sarežģīta situācija, jo nebūs ienākumu.

No NATO samita Viļņā 2023.gadā tika sagaidīta skaidra ceļa karte Ukrainas dalībai NATO. Jautāts, vai par to alianses dalībvalstis varētu vienoties samitā Vašingtonā, Kažociņš uzsvēra, ka tas ir atkarīgs no tā, ko ar to domā. Viņš atzīmēja, ka aizkulisēs patlaban notiek sīvas cīņas par to, ko īsti varētu nozīmēt Baidena pieminētais "stiprais tilts" un ko NATO tālāk varētu piedāvāt Ukrainai, lai būtu pārliecība, ka Ukraina varēs iestāties aliansē.