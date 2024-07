Tanku bruņojuma daudzveidība ir atbilde uz plašu apdraudējumu spektru, sākot no viegli bruņotiem mērķiem līdz pat spēcīgi bruņotiem tankiem. Tas liecina, ka tanki joprojām ir dzīvotspējīgi kaujas laukā un ka to aprīkošana ar dažāda veida ieročiem ir viens no veidiem, kā palielināt to spējas. Tanka lielākais 140 mm lielgabala stobrs pārsniedz pasaulē plaši izmantoto 120/125 mm standartu, padarot to par lielāku un jaudīgāku kaujas mašīnu.