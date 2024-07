Veselības indekss: Uzlabojas sabiedrības veselības pratība, samazinās patstāvīga medikamentu lietošana

Teju puse (48 %) Latvijas iedzīvotāju atzīst, ka dažkārt lieto medikamentus bez veselības problēmu pārrunāšanas ar ārstu vai farmaceitu, un 6 % to dara bieži. Paradums zāles lietot patstāvīgi ir izteiktāks iedzīvotājiem, kuri atzīst, ka kopumā dzīvo neveselīgi, ir ar pamatizglītību, kā arī respondentiem no 35 līdz 55 gadu vecumam. Visapzinīgākie zāļu lietotāji ir gados jauni (no 18 līdz 24 gadiem) iedzīvotāji, seniori virs 65 gadiem, kā arī iedzīvotāji ar aktīvu dzīvesveidu.