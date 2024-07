Video VARAM sola atbalstu vētras skartajai Bauskai

Pieprasot līdzekļus cietušajam objektam, kas nav apdrošināts, valsts pozitīva lēmuma gadījumā var piešķirt 70 procentus no nepieciešamā finansējuma, bet 30 procenti būs jānodrošina no pašvaldības budžeta, savukārt apdrošinātiem objektiem pašvaldības līdzfinansējums būs vien 25% no nepieciešamām izmaksām, un līdzfinansējumā ietilpst objekta apdrošināšanas prēmija attiecīgajam gadam. Ja kopējās izmaksas pārsniedz 2% no pašvaldības plānotajiem budžeta izdevumiem kārtējā gadā, tad Ministru kabinets var lemt par citiem atbalsta nosacījumiem, tai skaitā citiem pašvaldības nodrošināmā līdzfinansējuma apmēriem un atbalstāmajiem izdevumiem, piemēram, izdevumi koku zāģēšanai un aizvākšanai.