Gaisā virmo mīlestība: dienesta romāni seriālu uzņemšanas laukumā

Turku seriāla “Gaisā virmo mīlestība” (“Love Is in the Air”) uzņemšanas laukumā starp Serkana lomas atveidotāju Keremu Bursinu un viņa ekrāna draudzeni Edu - aktrisi Handi Ercelu patiešām uzvirmoja mīlestība, un kādu laiku viņi bija pāris arī reālajā dzīvē.