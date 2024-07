No 16. līdz 19. jūlijam Strasbūrā uz pirmo plenārsēdi sapulcējās jaunais, jūnijā ievēlētais Eiropas Parlamenta sasaukums. TVNET+ plenārsēdes otrajā dienā, 17. jūlijā, iztaujāja jaunievēlētos deputātus no Latvijas par pirmajiem iespaidiem, darba uzdevumiem, kā arī ilgtermiņa mērķiem jaunajā amatā. "Ja kādam šķiet, ka Latvijā ir liela birokrātija, tad ticiet man, tas nav pat salīdzināms ar to, kas notiek šeit," uzsver Mārtiņš Staķis, kurš tika ievēlēts no partijas "Progresīvie" un darbojas Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības politiskajā grupā.