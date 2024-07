No 16. līdz 19. jūlijam Strasbūrā uz pirmo plenārsēdi sapulcējās jaunais, jūnijā ievēlētais Eiropas Parlamenta sasaukums. TVNET+ plenārsēdes otrajā dienā, 17. jūlijā, iztaujāja jaunievēlētos deputātus no Latvijas par pirmajiem iespaidiem, darba uzdevumiem, kā arī ilgtermiņa mērķiem jaunajā amatā. "Sajūta ir pat krietni labāka, nekā biju gatavojies. Jūtos optimistiskāk un pozitīvāk par to, ko šeit izdosies vai neizdosies izdarīt," pauž Reinis Pozņaks, kurš tika ievēlēts no "Apvienotā saraksta" un darbojas Eiropas Konservatīvo un reformistu grupā.