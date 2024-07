Populārākās shēmas, kā mums cenšas pārdot metāllūžņus uzticamu mašīnu vietā

Sarūsējusi kā veca bļoda. Latvijā ierasta lieta ir lietots auto no Vācijas, Nīderlandes, Beļģijas. Nevienā no šīm valstīm nav sausa klimata, tādēļ no tām atvestās mašīnas var būt sarūsējušas. Īpaši tās, kurām jau ir 15-25 gadu (bet tieši šādi auto dominē uz mūsu ceļiem). Kā krāpnieki mēģina noslēpt rūsu, īpaši uz svarīgākajām automašīnas detaļām?