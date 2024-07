Taču atteikties no varas ir grūti, ja nekas nepiespiež to darīt. Tas attiecās pat uz Hruščovu, kurš bija tik pārliecināts par varas ierobežošanas nepieciešamību, ka centās to iekļaut padomju konstitūcijā. Lai gan Hruščovs bija plānojis atkāpties no amata 1965. gadā, pēc aiziešanas pensijā viņš atzina, ka, visticamāk, viņam nebūtu pieticis drosmes to izdarīt, jo viņam bija mērķi – Padomju Savienības robežu atvēršana, cenzūras atvieglošana, Aukstā kara izbeigšana –, kurus, visticamāk, neviens pēctecis neīstenotu.