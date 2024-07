Lai gan dažkārt no ziņojumiem rodas iespaids, ka haizivju uzbrukumi notiek gandrīz vai katrā atpūtas vietā, Floridas Universitātes zinātniskā datu bāze par haizivju uzbrukumiem liecina, ka pēdējā laikā visvairāk uzbrukumu ir notikuši ASV un Austrālijā. 2023. gadā visā pasaulē kopumā reģistrēti 69 haizivju uzbrukumi cilvēkiem (iepriekšējā 2022. gadā – 57 uzbrukumi), no kuriem desmit bija letāli. Pagājušajā gadā 22% no visiem haizivju uzbrukumiem notika pie Austrālijas krastiem – tur arī gāja bojā četri no desmit uzbrukumos bojā gājušajiem cilvēkiem. Pārējie letālie haizivju uzbrukumi notika ASV (divi nāves gadījumi), kā arī Bahamu salās, Ēģiptē, Meksikā un Jaunkaledonijā (pa vienam nāves gadījumam).