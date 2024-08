Kad Eiropa sāka atteikties no Krievijas gāzes, propagandisti izdomāja stāstiņus par to, kā eiropieši ziemas spelgonī apzāģē soliņus pieturās , lai būtu, ar ko iekurināt krāsni. Taču Krievijas paradokss ir šāds: tai ir resursi karot, bet Krievijas pilsoņi tikmēr spiesti ilgstoši dzīvot bez apkures, ūdensapgādes vai elektrības, jo tam naudas nepietiek. Par krīzi Krievijas komunālo pakalpojumu sektorā laikrakstam "Postimees" raksta publicists un eksperts Krievijas jautājumos Andrejs Kuzičkins.

Pirms diviem gadiem Krievijas presē un sociālajos tīklos populāra kļuva "mēme" par to, kā Eiropa ziemā salst bez Krievijas gāzes. Krievijas mediju telpu piepildīja kadri, kuros Berlīnes un Londonas iedzīvotāji it kā izzāģē parkus – tik izmisuši viņi ir. Eiropa, kā zināms, nenosala un diezgan veiksmīgi aizstāja Krievijas dabasgāzi ar citu valstu kurināmā piegādēm. Šis ir viens no tiem gadījumiem, kad jāseko padomam: "Nekad nepiemini virvi pakārta cilvēka mājā." Tā vietā, lai smīkņātu par salstošiem eiropiešiem, Krievijai vajadzētu pievērst lielāku uzmanību savam komunālo pakalpojumu sektoram, kas atrodas soli no katastrofas.