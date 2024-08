Krievu emigrantu izdevums "Važnije istorii" vēsta, ka divas Krievijas prezidenta administrācijas lidmašīnas no Maskavas lido uz Turciju. Tās tur ieradīsies plkst.16 pēc Latvijas laika.

"Divas Krievijas prezidenta administrācijas lidmašīnas Tu-204-300 tagad no Vnukovas lido uz Ankaru. Pretī tām dodas ASV Gaisa spēku lidmašīna "Lockheed C-130J-30 Hercules" no NATO Ramšteinas gaisa spēku bāzes Vācijā un ASV komerciālā lidmašīna "Dassault Falcon 7X" no Oslo, liecina Flightradar dati," vēsta "Važnije istorii".