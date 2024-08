Sociālajā platformā “Facebook” nesen parādījās kādas iedzīvotājas ieraksts par lapsu zvērībām Mārupes pusē. Ieraksts guva lielu rezonansi ar to dalījās vairāk nekā simts lietotāju un komentāros viens pēc otra sabira pieredzes stāsti par lapsas – slepkavas gaitām no Mārasciema līdz Bīriņiem. Kāds lapsu redzējis tipinām pa Vecozoliem, cits to sastapis Māliņu ielā.