Provokācija virs Baltijas jūras: Polija paziņo par krievu bumbvedēja bīstamiem un provokatīviem manevriem

Tiek norādīts, ka Krievijas lidmašīnu pārtvēruši Polijas iznīcinātāji, saņemot atbilstošu rīkojumu no NATO operatīvā pavēlniecības centra Eiropā. Kā norādīja ministrs, Polijas piloti veiksmīgi identificēja un piespieda Krievijas bumbvedēju izbeigt provokācijas.

Tiek norādīts, ka šis incidents kļuva par kārtējo provokatīvo Krievijas aktivitāti pie NATO robežām, it īpaši no Karaļauču apgabala, no kurienes Krievijas aviācija izlido bez ieslēgtiem transponderiem, nesniedzot lidojuma plānus un nekontaktējoties ar dispečeru dienestiem.