Bijusī ministre: ES kandidātvalstis ir pakļautas autoritāru spēlētāju spiedienam

Viņa atzīmēja, ka Baltijas valstīm dalība ES ir bijusi vēsturiski nozīmīga iespēja. Tā ļāvusi stiprināt demokrātiskās institūcijas un nostiprināties to valstu kopienā, kas tiesiskumu un demokrātiju uzskata par labklājības pamatu.

Golubeva norādīja, ka jaunas valstis cer pievienoties šai kopienai, taču izaicinājumi šķiet gandrīz nepārvarami. Viņa klāstīja, ka autoritāri spēki vēlas kandidātvalstis paturēt vai atkal iekļaut savas ietekmes sfērā, viena no kandidātvalstīm - Ukraina - patlaban karo savā teritorijā, lai netiktu pakļauta svešai ietekmei.

Viņasprāt, šādos apstākļos ES paplašināšanās vairs nav tikai jautājums par normatīvo regulējumu, tehniski sarežģīto pievienošanās procesu vai nepieciešamajām reformām. "Baltijas iniciatīvas ES reformai" valdes priekšsēdētāja akcentēja, ka tas ir arī gribas jautājums - gan no kandidātvalstu iedzīvotājiem, gan no ES dalībvalstu sabiedrības, kurai jābūt pietiekami atvērtai, lai atbalstītu kandidātvalstis un uzticētos to labajiem nodomiem.