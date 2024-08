Šī nedēļa sākās ar gadsimta vētru, kas pirmos postījumus nesa jau svētdienas vakarā, savukārt agrā pirmdienas rītā pienāca ziņas par pamatīgiem satiksmes traucējumiem, elektrības atslēgumiem un problēmām ar mobilajiem sakariem plūdu un vēja visvairāk skartajās vietās – Jelgavā un Jūrmalā. Arī Rīgā nolauzti simtiem koku, norauti ēku jumti, to skaitā no pamatnes atdalījies Rīga Doma baznīcas jumts. Iedzīvotāji bija aicināti pēc iespējas strādāt no mājām, bet sabiedriskajā transportā Rīgā šoreiz darbojās vairs ne puteņa, bet gan “plūdu biļetes”, un autovadītāji, uzrādot mašīnas reģistrācijas apliecību, varēja braukt bez maksas. Ja ierastā darbdienā sabiedrisko transportu izmanto aptuveni 330 000 pasažieru, tad pirmdien tie bijuši vien 140 000.