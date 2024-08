Ražotāji spēkojas ne pa jokam: elektromašīnas vienā cenā ar iekšdedzes auto

Starptautiskā Enerģētikas aģentūra (IEA) lēš, ka šogad elektroauto pārdošana pārsitīs iepriekšējos rekordus un visā pasaulē to apjoms pārsniegs iepriekšējā gada realizētos 13,7 miljonus vienību (no tiem 3,2 miljoni Eiropā). Šis tirgus segments kopš 2020. gada ir pieaudzis no aptuveni 4 līdz 18%. IEA arī lēš, ka pieprasījums pēc elektroauto turpinās palielināties – saskaņā ar prognozēm visā pasaulē tiks pārdoti 16,6 miljoni jaunu elektroauto, no tiem 3,4 miljoni Eiropā. Pēc aģentūras aprēķiniem, tikai 2024. gada pirmajā ceturksnī pasaulē tika iegādāti vairāk nekā 3 miljoni elektroauto, kas ir par piektdaļu vairāk nekā šajā pašā periodā pērn.