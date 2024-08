Vien 10 no plānotajiem 79. Tieši tik daudzus F-16 iznīcinātājus jūlija pēdējā dienā saņēma Ukraina. Tas notika vien gadu pēc tam, kad ASV prezidenta Džo Baidena administrācija beidzot deva zaļo gaismu saviem Eiropas sabiedrotajiem tos nosūtīt uz kara plosīto valsti. Plānots, ka līdz šī gada beigām Ukrainas rīcībā būs jau 20 amerikāņu ražotie iznīcinātāji, savukārt pārējie pakāpeniski tiks piegādāti vien nākamgad. Kādēļ to piegāde aizņēma tik ilgu laiku un vai F-16 varēs kardināli ietekmēt kara gaitu Ukrainā?

Vilšanās par to, cik ilgs laiks bijis nepieciešams, lai nogādātu iznīcinātājus F-16 Ukrainā, ir milzīga. Lai pasargātu tos no Krievijas uzbrukumiem, tie varētu pacelties no nomaļiem lidlaukiem vai autoceļiem, turklāt jānotiek pacelšanās lidlauku un autoceļu biežai maiņai. Ne mazāk svarīga būs arī to sadalīšana mazās grupās uz zemes, pretgaisa un elektroniskā aizsardzība un citas metodes.