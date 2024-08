Divas personas apsūdz par bordeļa uzturēšanu Rīgā un cilvēktirdzniecību

Aizdomās turētās divas personas - 53 gadus vecs vīrietis un 41 gadu veca sieviete - iedzīvošanās nolūkā koordinējušas bordelī strādājošo darbu - kontrolēja klientu skaitu, noteica seksuālo pakalpojumu izcenojumu un iekasēja daļu no prostitūcijā iegūtās peļņas. Aizdomās turētie veica arī citas darbības, nodrošinot nepārtrauktu bordeļa darbības funkcionēšanu, norādīja policijā.

Izmeklēšanas gaitā noskaidrots, ka viena no aizdomās turētām personām izmantoja prostitūtu atkarību no viņa un ievainojamības stāvokli, ņemot vērā viņu nabadzību, iztikas līdzekļu nepieciešamību un atkarību no narkotiskām vielām, kā arī apstākļus, ka personām nav citas reālas vai pieņemamas izvēles, kā vien pakļauties seksuālai ekspluatācijai.