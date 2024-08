Lai gan elektromobiļu pārdošanas apjomi Igaunijā un Eiropā ir kritušies jau visu gadu, pēdējos mēnešos strauji samazinājies arī no elektrotīkla uzlādējamo hibrīdauto pārdošanas apjoms, ziņo laikraksts "Postimees".

"Plug-in" hibrīdi ir hibrīdautomobiļi, kurus var pieslēgt un uzlādēt tāpat kā pilnībā elektrisku automobili, taču vajadzības gadījumā tiem var ieliet benzīnu vai dīzeļdegvielu. Tātad, ja vairs nevar izmantot elektrību, fosilā degviela joprojām var palīdzēt jums izkļūt no nepatikšanām. Atšķirībā no automašīnām, kas darbojas tikai ar akumulatoru, tās var izmantot arī garākiem braucieniem, neuztraucoties par uzlādi. Tā ir viena no lielākajām hibrīdautomobiļu priekšrocībām.