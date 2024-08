NOSKATIES Spānijā iestrēgušie jaunieši pastāsta, kādos apstākļos nākas dzīvot ceļojuma laikā

Ceļojumu aģentūras "Fisom braucieni" neizdarības dēļ Spānijā iestrēguši vairāk nekā 100 bērni un jaunieši no Latvijas, kuri devās uz sērfošanas nometni Portugālē. Viens no autobusiem saplīsis jau Slovēnijā, bet ar to nedienas vēl nebeidzās, vēsta "TV3 Ziņas".