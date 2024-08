NEPLP priekšsēdētājs Āboliņš pērn atalgojumā saņēmis 69 605 eiro

Pagājušajā gadā Āboliņš ienākumus guva no darba NEPLP, kā arī no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pabalstā saņēma 125 eiro, bet no "SEB bankas" procentos - 15 centus. Tāpat NEPLP vadītājs kopumā 7069 eiro deklarācijā norādījis kā ienākumus no saimnieciskās darbības un komercdarbības, bet 955 eiro guvis kā uzturlīdzekļus.