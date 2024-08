"Re:Baltica" apstrīd arī otro SIF lēmumu par projektu "Šķelšanās"

Atbilstoši SIF lēmumam, visvairāk satura krievu valodā bija dokumentālā seriāla pirmajā sērijā - 70,2% no kopējā sērijas ilguma. Otrajā sērijā krievu valoda izmantota 34,9% no kopējā tās ilguma, bet trešajā - 48,8%. Vismazāk krievu valoda izmantota ceturtajā sērijā - 3,6% no kopējās sērijas bija krievu valodā. "Ja tas būtu teikums vai divi, iespējams, tik skrupolozi neskatītos," izteicās Pūce.