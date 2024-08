Kā iniciatīvas pārstāvji norādīta kāda nekonkretizēta domubiedru grupa. Tā akcentē, ka NATO ietvaros jebkura NATO valsts var rēķināties ar "kodolieroču lietussargu", proti, tās var rēķināties ar to, ka ASV, Francijas un Lielbritānijas kodolieroči ir daļa no ikvienas NATO sabiedrotās valsts aizsardzības.

Iniciatīvā vērsta uzmanība, ka, piemēram, ASV kodolieroči jau ilgstoši ir izvietoti arī ārpus ASV teritorijas - Beļģijā, Vācijā, Itālijā, Nīderlandē un Turcijā. Valstis un militārās bāzes, kurās atrodas kodolieroči, ir augstāk aizsargātas, jo ASV nepieļaus, ka kāds no tās kodolieročiem varētu krist agresora rokās. Idejas autori norāda, ka Polijai jau ilgāku laiku esot sarunas par to, lai ASV izvietotu kodolieročus Polijas teritorijā.

"Kodolieroču klātesamība ir ļoti nozīmīgs aizsardzības stiprināšanas solis. Jāņem vērā, ka eventuāli visi šie kodolieroču atrodas kodolieroču īpašnieku - ASV - rokās. Mums, no vienas puses, ir jāatbalsta Polijas centieni to panākt. No otras puses - arī Latvijai ir jāsāk sarunas ar sabiedrotajiem par kodolieroču izvietošanu mūsu valstī," pauž idejas iesniedzēji.