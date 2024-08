Kā informē pašvaldībā, Rīgā kopumā ir 145 tilti, pārvadi un gājēju tuneļi. Daļa no tiem savu laiku ir nokalpojuši - par to liecina to izskats un tehniskie rādītāji. Tomēr eksperti pēc tiltu pārbaudēm apstiprina, ka bieži vien vizuālais izskats rada iespaidu, ka tilts ir sliktā stāvoklī, bet tehniskie parametri liecina, ka ikdienas slodzēm tas ir drošs. Šobrīd pašvaldība strādā pie tā, lai jau savlaicīgi atjaunotu un pārbūvētu tiltus un pārvadus, nepieļaujot kritisku situāciju atkārtošanos.