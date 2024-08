“Ir pieņemts uzskatīt, ka cilvēkiem at GRT nav attiecību, bet realitātē ir, gan mīlestība un attiecības, gan grūtniecība, gan vēlme audzināt bērnus,” saka “Zelda” vadītāja Ieva Leimane-Veldmeijere. “Esam cīnījušies par to, lai diviem cilvēkiem, kuriem ir attiecības, ļauj aprūpes iestādē dzīvot kopā.” Centra vadītāja atceras gadījumu pirms daudziem gadiem. “Tiklīdz uzzināja, ka sieviete ir stāvoklī, tika iedarbinātas visādas sviras, gan rīcībspējas atņemšana, gan pēc dzemdībām, cik zināms, tika veikta sterilizācija - ķirurģiskā kontracepcija. Tas ir viens no klasiskiem veidiem, kā risināja šos jautājumus.