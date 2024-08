Ar vienu un to pašu diagnozi, bet atšķirīgām vēža lokācijām, saņemot atteikumu nepieciešamo medikamentu apmaksā no valsts, pacienti pēc palīdzības spiesti vērsties pie ziedotājiem. Veselības ministrs Hosams Abu Meri (JV) norāda, ka pie situācijas vainojams finanšu trūkums. Pa to laiku pacientu vienīgā cerība ir līdzcilvēku atbalsts, vēsta Latvijas Televīzijas (LTV) raidījums "Panorāma".