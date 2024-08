Par amfetamīna un marihuānas neatļautu iegādāšanos un glabāšanu realizācijas nolūkā piespriež bargu cietumsodu

Apmērs, sākot ar kuru amfetamīna daudzumi atzīstami par lieliem, ir divi grami, līdz ar to apsūdzētais kopumā iegādājās un glabāja psihotropo vielu tādā daudzumā, kas vairāk nekā piecas reizes pārsniedz šo apmēru. Savukārt kanabisa iegādāšanās un glabāšana atzīstama par izdarītu lielā apmērā, ja tā daudzumi pārsniedz vienu gramu.

Būtisks atbildību pastiprinošs apstāklis ir tas, ka noziedzīgais nodarījums izdarīts nedzēsta sodāmības laikā pēc atbrīvošanās no ieslodzījuma vietas pēc brīvības atņemšanas soda izciešanas, kas liecina par apsūdzētā dziļi deformēto izpratni par sociāli pieņemamas rīcības robežām, kas ar ļoti lielu varbūtības pakāpi var novest pie to pārkāpšanas nākotnē.

Prokurors ar apelācijas instances tiesas nolēmumu ir apmierināts, līdz ar to protests par to netiks iesniegts. Minētais nolēmums vēl gan nav stājies spēkā, to ir iespējams pārsūdzēt kasācijas kārtībā.