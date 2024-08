Mierinājums auto īpašniekiem – ne visiem dīzeļdzinējiem veiks jauno pārbaudi

Viedokļi dalās – vieni gaidāmo atbalsta, citi ne. Nomierinot satrauktos šoferus, raidījums skaidro – izmaiņas attieksies uz automobiļiem, kas reģistrēti no 2013. gada 1. janvāra un jaunākiem.

"Es gribu nomierināt visus satrauktos prātus, kas raksta komentārus. Ja jums ir vecāka mašīna, neviens jums nepiesiesies. Savukārt, ja jums ir automašīna šajā vecumā [reģistrēta no 2013. gada – red. piez], bet tas daļiņu filtrs ir izkritis, izlūzis, izņemts vai, jums nezinot, tādu auto nopirkāt, jums ir gads pārdomām – vai nu varat to visu salikt atpakaļ vietā, vai pārdodiet to automašīnu un nopērciet citu vietā. Uztraukumam nav pamata. Nevajag tagad sašust un tērēt nervus," skaidro raidījuma vadītājs Pauls Timrots.