WSJ: Krievija pārvietojusi uz Kurskas reģionu aptuveni piecus tūkstošus militārpersonu no Ukrainas, taču ar to nepietiks

Saskaņā ar avota teikto, uz Kurskas apgabalu pārvietotajos spēkos ir arī brigāde no Doņeckas apgabala, kur Krievijas karaspēks atrodas ofensīvā. Pārējie uz Kurskas apgabalu nosūtītie papildspēki tika atvilkti no šobrīd Krievijas Federācijai mazāk svarīgiem frontes posmiem.

WSJ norāda, ka Ukrainas pavēlniecība, lai izvairītos no frontes līnijas spēku vājināšanas, ir nosūtījusi ievērojamu skaitu karavīru no rezervēm, ko tā veidojusi pēdējo mēnešu laikā, tostarp ar Rietumu sabiedroto atbalstu.

14. augustā WSJ, atsaucoties uz ASV un Ukrainas avotiem, ziņoja, ka Krievija pārved karaspēku uz Kurskas apgabalu no kaujas zonas Ukrainā. Tomēr karaspēka skaits toreiz netika precizēts, bet tika vienīgi norādīts, ka Krievija ir pārvietojusi dažus spēkus no Harkivas un daudz mazākā mērā no Doņeckas apgabala. Ukrainas avoti WSJ norādīja, ka Krievija izved karaspēku no frontēm Ukrainā “ne tik ātri, kā tā vēlētos”.