Biju aizbraucis ciemos pie brāļa uz Angliju. Lieliski pavadījām laiku, un cita starpā – viņam mājās bija ļoti garšīga kafija. Tā kā to nebija iespējams paspēt pasūtīt un atvest mājās pašiem, sarunājām, ka viņš vienkārši kaut kad vēlāk atsūtīs pa pastu. Tam taču jābūt vienkārši, vai ne? Vienā galā nosūti, bet otrā – saņem. Nekā sarežģīta. Vai ne?!

Pret Latvijas Pastu man ir siltas jūtas jau sen. Arī brālim, jo viņš savulaik strādāja pasta sūtījumu šķirošanas cehā. Biju dzirdējis daudz stāstu par to, kā melnstrādnieki par neskaidrām dienu virsstundām (dažkārt strādājot tik daudz, ka nakšņoja darbā, jo mājās braukt nebija vērts) nesaņēma piemaksas. Tu varēji strādāt virsstundas, bet saņemt mazāk nekā citi. Citējot: “Reāli nevienā citā darbā man nav bijis, ka algas dienas cilvēkiem izraisa depresiju.” Pilsētā runā, ka algas tur joprojām esot 500 €.

Un tad vēl kā saldais ēdiens kāds lielisks atgadījums. Vārdu sakot – reiz rentgens uzrādīja, ka sūtījumā ir spridzeklis. No blakus ēkas nekavējoties tika evakuēta vadība, bet... parastajiem ceha strādniekiem bija jāpaliek uz vietas, jo nebūs te nekādas darba pārtraukšanas. Skaistums.

Bet, atgriežoties pie tās kafijas. Tātad, brālis sapakojis kafiju un vēl kādas dāvanas, paciņa nosūtīta, piemaksāts arī, lai sūtījums būtu izsekojams un varētu sekot līdzi, kad varēšu doties to saņemt. Piektdienā tas tiek izsūtīts no Lielbritānijas, bet svētdienas vidū jau ir Latvijas Pastā. Tātad pavisam drīz jābūt. Pēc pāris dienām saņemu pastkastītē lapiņu no Latvijas Pasta: “Lai saņemtu sūtījumu, jāveic importa muitas deklarācijas noformēšana un muitas maksājumi.”