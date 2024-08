Līdz ar Padomju Savienības sabrukumu Latvija ne tikai atjaunoja neatkarību, bet arī ieguva jaunus partnerus. Iespējams, galvenais no tiem bija Amerikas Savienotās Valstis. Vašingtona palīdzēja īstenot politiskās reformas un sniedza ekonomisko atbalstu, kā arī veicināja Latvijas iestāšanos NATO 2004. gadā. Ņemot vērā pieaugošo ASV lomu, šķita loģiski, ka Valsts departaments vēlējās pārcelt savu diplomātisko pārstāvniecību no nelielās ēkas Raiņa bulvārī. Sacīts — darīts: 2011. gadā tika atklāts jaunais komplekss, kas tika uzbūvēts speciāli vēstniecībai. Tomēr ne viss notika tik gludi, kā varētu šķist no malas. TVNET+ iepazinās ar nesen deklasificētajiem dokumentiem, aprunājās ar visām iesaistītajām pusēm un uzzināja, kas notiek abu valstu attiecību aizkulisēs.