Tomēr par spīti tam, ka Ķīna ir viena no pasaules militārajām lielvarām, ļoti iespējams, ka tās iebrukums jau no sākta gala būtu lemts neveiksmei. Domnīcas "Center for Strategic and International Studies" (CSIS) izstrādātajā simulācijā tika izspēlēti 24 dažādi Ķīnas desantnieku iebrukuma Taivānā scenāriji, un vairākumā gadījumu Taivānai – kopīgiem spēkiem ar sabiedrotajiem ASV un Japānu – izdevās atvairīt uzbrukumu un nosargāt Taivānas autonomiju.