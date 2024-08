Jauns darbs, bērna skolas vai bērnudārza uzsākšana: Kā stiprināt mentālo veselību, gatavojoties svarīgiem dzīves notikumiem?

„Ikviens no mums dzīves laikā saskaras ar pārmaiņām, tomēr ne vienmēr apzināmies, ka, tām notiekot, nepieciešams emocionāli stiprināt visus iesaistītos, tostarp arī pašam sevi. Piemēram, bērnam uzsākot bērnudārza gaitas, visa uzmanība ierasti ir vērsta uz atvases atbalstu, bet būtiski atcerēties, ka līdz ar šo notikumu pārmaiņas skar visu ģimeni, tāpēc šai maratonā nepieciešams rūpēties par visas komandas jaudu. Ja tas netiek darīts, svarīgie dzīves notikumi var veicināt negatīvas izmaiņas, piemēram, fizisku nogurumu, emocionālu izsīkumu, stresu, trauksmi, nespēju koncentrēties, miega traucējumus, atmiņas pasliktināšanos un galvassāpes. Protams, izvairīties no visiem riska faktoriem nav iespējams, tomēr ir lietas, ko varam darīt, lai tos mazinātu un tie neatstātu paliekošas sekas ilgtermiņā,” stāsta KBT terapeite Ilze Maksima.

„Pārmaiņu periodos vairāk nekā jebkad nepieciešams ievērot sabalansēta uztura, miega un fizisko aktivitāšu režīmu – to nedrīkst upurēt, pat ja kādā brīdī liekas, ka konkrētajā dienā tas palīdzētu ietaupīt pāris tik vajadzīgo stundu. Tāpat būtiski jau laikus parūpēties, lai organismam ir nepieciešamās minerālvielas un vitamīni, tostarp C, D un B grupas vitamīni, kā arī magnijs, dzelzs un cinks. Turklāt, palielinoties slodzei un stresam, pieaug risks iekrist neveselīgo paradumu lamatās – ar našķiem gūt kompensējošo labsajūtu, enerģijas gūšanai lietot vairāk kofeīnu saturošus dzērienus, kā kafiju un enerģijas dzērienus, savukārt sasprindzinājumu mēģināt mazināt ar alkoholiskajiem dzērieniem un smēķēšanu –, te jo sevišķi svarīga pašdisciplīna, lai pasargātu sevi no resursu izsīkšanas ilgtermiņā,” uzsver Apotheka sertificētā farmaceite Alīna Fleišmane.