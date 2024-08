Linda Mūrniece un “Meitene ar pistoli uz jumta”.

Linda Mūrniece ir politiķe, kas atstāja spilgtu nospiedumu Latvijas vēsturē, turklāt viņa joprojām ir sirsnīgs un spēcīgs bezkompromisu cilvēks. Arī sieviete, māte, emocionāla un draudzīga persona ar uzņēmējas un vadītājas tvērienu. Kā veidojās šis Lindas Mūrnieces tēls? Par to vēsta šī grāmata, kas ir politiskās nobriešanas un karjeras stāsts.

Linda Mūrniece: “Grāmata “Meitene ar pistoli uz jumta” ir kā emocionāls sprādziens, kurā esmu pateikusi savas sajūtas, taisnību par daudziem notikumiem, kur tiku nesaprasta vai pārprasta. Norakstīju to visu no sevis.”

Grāmata papildināta ar plašu fotomateriālu no ministriju, Valsts kancelejas, žurnālu arhīviem un privātiem foto. Kā arī pēcvārdā savās atsauksmēs par laiku, kad strādāts kopā, sniedz vairāki tā laika kolēģi, politiķi, partjas biedri.

Artis Kampars, bijušais partijas “Vienotība” ģenerālsekretārs : “Linda Mūrniece nekad neatstāj vienaldzīgu. Viņa/viņu vai nu mīl no visas sirds, vai neviltoti ienīst. Šī grāmata nav skrupulozi memuāri vai akadēmiski vēsturisks sacerējums. Tas ir stāsts no konkrētas notikumu epicentrā esošas sievietes – mātes skatpunkta. Tas ir stāsts par laikmetu ar spilgtām to raksturojošām epizodēm, aiz kadra palikušām paralēlajām realitātēm un cilvēcību, uz kuru tiesības publiskajā telpā esošai personai bieži tiek vienkārši atņemtas.”