Sociālās stipendijas "Studētgods" iecerēts palielināt līdz 200 eiro

Uz stipendiju ''Studētgods'' var pretendēt personas ar invaliditāti, bārenis vai bez vecāku apgādības palicis jaunietis un personas no daudzbērnu ģimenēm.

Ņemot vērā, ka vairākkārtīgi ir celts minimālais ienākumu slieksnis un paaugstinājies vidējā atalgojuma līmenis valstī, IZM rosina no 2024./2025. akadēmiskā gada paaugstināt šo vērtēšanas kritēriju. Vērtējot pretendenta ienākumus par iepriekšējiem 12 mēnešiem, ministrijas ieskatā, ienākumu slieksni ir iespējams celt no 12 000 eiro uz 16 800 eiro, bet, vērtējot ienākumus līdz septembrim, - no 8000 eiro uz 11 200 eiro.