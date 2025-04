Būhenvalde ir viena no lielākajām koncentrācijas nometnēm Vācijā, kas atrodas netālu no Veimāras. No 1937. līdz 1945. gadam tajā pabija 265 000 cilvēku no visas Eiropas, no kuriem vairāk nekā 56 000 tika nogalināti vai spīdzināti un mocīti badā. 1945. gada 11. aprīlī Būhenvaldē sākās bruņota sacelšanās. 13. aprīlī nometnē ienāca amerikāņu karaspēks.