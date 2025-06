Video Sievietei četrus gadus nepareizi ārstē vēzi; valsts kompensāciju neizmaksās noilguma dēļ

Pašai Evijai ārsti nepareizi noteica viņas vēža formu un četrus gadus ārstēja nepareizi. To, ka viņai ir pilnīgi cita veida vēzis , sieviete uzzināja, kad viņas biopsijas materiāli tika atkārtoti pārbaudīti Lietuvā.

Taču kompensāciju no Latvijas Evija nesaņems, jo sūdzību varot iesniegt, kad pagājuši divi gadi no kaitējuma atklāšanas, bet ne vēlāk kā trīs gadus no nodarīšanas brīža.