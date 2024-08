Vai beidzot gaidāma farmācijas tirgus varas revidēšana?

Atpakaļgaitu lēmumiem, ar kuriem Saeima pirms gandrīz 15 gadiem varas grožus šajā nozarē no farmaceitiem pārlika uzņēmēju rokās, gan nevarēšot ieslēgt. Taču varot mēģināt izplešanos apstādināt. Līdz gada beigām Konkurences padomei jāsniedz Veselības ministrijai piedāvājums, kā ierobežot vertikālo integrāciju farmācijā.

Viens no variantiem būtu mainīt veidu, kā raudzīties uz tirgus varu. Piemēram, ir skaidrs, ka individuālās aptiekas faktiski ir atkarīgas no vairumtirgotājiem, kuri savukārt ir saistīti ar savām aptiekām. Konkurences padomes vadītājs Juris Gaiķis saka: “Mēs virzām tādu ideju, kas virzās jau vairākus gadus un beidzot ir ieguvis noteiktas aprises un virzību, ir ekonomiskās atkarības principu ieviešana – ka, ja arī kāds no kāda ir ekonomiski atkarīgs, tad mēs varam rīkoties līdzīgi kā tas ir dominējošā stāvoklī un koriģēt šīs darbības, ja viņas ir netaisnīgas.”