LAD par pērnā gada krusas postījumiem lauksaimniekiem izmaksājis 980 000 eiro atbalstu

Atbalstu kultūraugu nozarē piešķir tiem lauksaimniekiem, kuri LAD sniedza informāciju par negaisā un krusā cietušajām kultūraugu platībām, iesūtot attēlus un informāciju, norādot cietušos kultūraugus un to platību hektāros, lai fiksētu konkrētus dabas postījumus konkrētā reģiona atsevišķās saimniecībās.

Jau ziņots, ka no lauksaimniekiem par pagājušā gada 7.augusta vētras postījumiem LAD tika saņemti 337 paziņojumi, kuros cietušā lauksaimniecības kultūru platība kopā veidoja 19 046 hektārus jeb 21% no kopējās deklarētās platības valstī. No šīs platības 95% aizņēma kultūras, kuras varēja apdrošināt.