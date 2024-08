Uzstādīti pat elektriskie žogi – pašvaldību cīņa ar negantajiem Spānijas kailgliemežiem

"Tā ir sērga!" – tā par negantajiem un rijīgajiem Spānijas kailgliemežiem (Arion vulgaris) vairākās dārzkopju grupās pauduši iedzīvotāji no dažādiem Latvijas vietām. Spānijas kailgliemeži izplatās rekordātrumā, un pašvaldības metušās cīņā, lai palīdzētu iedzīvotājiem no tiem atbrīvoties. Kādus apkarošanas pasākumus tās veic? Vai cīņa ir veiksmīga? Vai tomēr tā ir kā cīņa pret vējdzirnavām? To vaicājām dažādiem pašvaldību pārstāvjiem.