Krievu okupanti guvuši ievērojamus panākumus Pokrovskas virzienā, ziņo ISW

ISW pie tādiem secinājumiem nonāca, ņemot vērā ziņas, ka Ukrainas karaspēks ir atkāpies no atsevišķiem rajoniem uz dienvidaustrumiem no Pokrovskas.

27.augusta dati apstiprina, ka Krievijas spēki ir pavirzījušies vairāk nekā divus kilometrus no savām pēdējām apstiprinātajām pozīcijām Novohrodivkas ziemeļrietumos, kas atrodas uz dienvidaustrumiem no Pokrovskas, un līdz ar to krievi tagad ieņem pozīcijas pilsētas centrālajā daļā.