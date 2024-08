Valsts kapitālsabiedrību valdes locekļu atalgojums. Karsta tēma vienās no, iespējams, pēdējām karstajām aizejošās vasaras dienām. Jo īpaši to uzkarsē paralēli izskanošās ziņas par to, ka valstij ar naudu iet tik sūdīgi, ka laikam jau tomēr vajadzēs pacelt tos nodokļus.