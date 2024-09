Ungārija žēlojas par ES "histēriju" par jaunajiem vīzu noteikumiem Krievijas un Baltkrievijas pilsoņiem

Ungārijas valdība jūlija sākumā paplašināja to valstu sarakstu, no kurām darba ņēmēji var brīvāk iebraukt Ungārijā. Kopš tā laika vieglāk ieceļot Ungārijā ir iespējams no astoņām valstīm, kas nav ES dalībvalstis - Bosnijas un Hercegovinas, Ziemeļmaķedonijas, Moldovas, Melnkalnes, Serbijas, Ukrainas, Krievijas un Baltkrievijas. Tas nozīmē, ka šo valstu pilsoņi var brīvi ieceļot arī citās Šengenas zonas valstīs.